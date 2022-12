F1: Verstappen “Non continuerò a correre fino a 40 anni”

Il fuoriclasse olandese della RedBull: "Viaggiare molto non è salutare, troppe rinunce" ROMA (ITALPRESS) – "Non continuerò a correre fino a 40 anni". Lo ha assicurato Max Verstappen, 25enne pilota olandese della RedBull, quest'anno campione mondiale per la seconda volta di fila davanti al ferrarista Charles Leclerc. "Viaggiare molto non è salutare – ha detto Verstappen in un'intervista a 'De Limburger' – Mi piace ma per questo bisogna rinunciare a tante cose. Sembra assurdo perché guidare la Formula 1 è ovviamente un sogno per molte persone, e lo è davvero. Però si è molto lontani da casa e dalle persone che ami: arriva un momento in cui non ne puoi più". Il fuoriclasse olandese ha le idee chiare anche in chiave più personale: "Voglio dei figli e se vorranno correre per me non ci sarà alcun problema. Vorrei dare loro una educazione diversa dalla mia: i miei genitori hanno hanno fatto di tutto per spingermi a correre, io invece lascerò che siano loro a decidere". – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 28-Dic-22 16:38