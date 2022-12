Kriechmayr vince a Bormio, due azzurri nella top ten

L'austriaco vince la discesa di Coppa del Mondo. Nono Mattia Casse, 10° Dominik Paris BORMIO (ITALPRESS) – Vincent Kriechmayr ha vinto la discesa di Bormio, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla "Stelvio" l'austriaco ha chiuso in 1'54"68 precedendo il canadese James Crawford (+0.40) e il norvegese Aleksander Aamodt Kilde (+0.68). Il primo degli italiani è Mattia Casse, nono in 1'56"92 (+2.24), subito dietro Dominik Paris che ferma il cronometro sul tempo di 1'56"97 (+2.29). Grandi distacchi tra i primi tre e gli altri, con lo svizzero Marco Odermatt e lo statunitense Ryan Cochran-Siegle, rispettivamente quarto e quinto, mentre occupano il sesto, il settimo e l'ottavo posto i tre svizzeri Urs Krienbuehl, Justin Murisier e Gilles Roulin. Per quanto riguarda gli altri italiani: 13esimo Florian Schieder (1'57"24), 20esimo Matteo Marsaglia (1'57"94), 22esimo Cristof Innerhofer (1'57"96), 25esimo Pietro Zazzi (1'58"23), 26esimo Giovanni Franzoni (1'58"34), 31esimo Nicolò Molteni (1'58"66). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 28-Dic-22 13:46