Sci Alpino: Cdm. Casse “Bormio tosta”, Paris “A metà gara già cotto”

Deluso Innerhofer, 22esimo al traguardo "E' andata veramente male" BORMIO (ITALPRESS) – Due azzurri nella top ten della discesa di Bormio vinta dall'austriaco Vincent Kriechmayr. Il primo degli italiani è Mattia Csse, nono in 1'56"92 (+2.24), subito dietro Dominik Paris che ferma il cronometro sul tempo di 1'56"97 (+2.29). "Una tre giorni intensa di lavoro, Bormio è tosta: noi la vogliamo così ed è giusto che sia stata così – dice Mattia Casse al termine della gara -. Oggi è andata bene, un'altra prova solida, forse avrei potuto mollare qualcosina di più ma guardiamo già avanti. Domani il superg sarà un'altra storia. La pista era sempre più dura, più bella, bisognava tener duro da cima a fondo. Ho perso qualcosa sulla Carcentina, ho tenuto un po' ma va bene così". Soddisfatto anche Dominik Paris che ha chiuso la top ten. "Bormio stanca sempre, già a metà sei cotto: oggi è stata abbastanza difficile. Sono contento di aver fatto punti, domani il superg sarà difficile uguale e dovrò mettere tutto in pista. Non è così facile far risultato, ci sarà da lavorare vedremo cosa succederà a gennaio". Ventesimo, invece, Matteo Marsaglia che nei commenti ribadisce quanto detto dai due connazionali. "La Stelvio è sempre tosta, ma questa la metteremo tra quelle più dure. Oggi ci ho provato, forse ho sbagliato qualcosa nella scelta del set up, non avevo abbastanza grip in queste condizioni e non sono riuscito a sciare come volevo, ho provato a far il meglio ma comunque è stata una prova discreta – la sua analisi -. Non riuscivo a far quello che volevo, la neve era ancora cambiata e oggi quando eri un po' fuori linea e fuori tempismo perdevi fiducia, ma fa parte del gioco". Non è per nulla soddisfatto, invece, Christof Innerhofer, 22esimo al traguardo. "E' andata veramente male, non sono riuscito a sentirmi bene e a sciare come nelle prove. E' un sacco di tempo che in prova vado bene e in gara sono un'altra persona – ammette Innerhofer -. Devo trovare un po' di risultati che mi aiuterebbero con la fiducia. Domani sarà anche più difficile con condizioni toste, cambierò il setup perché devo cambiare qualcosa". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 28-Dic-22 14:04