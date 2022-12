Sci alpino: Cdm donne. Brignone “Mi brucia un pò aver mancato podio”

"Ho fatto quattro manche molto solide, forse un po' a pezzi, ma sono sempre più sicura e sto cominciando ad andare". SEMMERING (AUSTRIA) (ITALPRESS) – "Oggi sono andata veramente vicina al podio. Mi brucia un po' perché nella seconda manche sapevo che la lunga avrei dovuto tirarla bene, e invece mi son fatta fregare giocandomi il podio. Ovvio, non avrei vinto la gara ma mi è spiaciuto comunque". Lo ha dichiarato la valdostana Federica Brignone dopo il quarto posto nel gigante bis di Semmering. "Ho fatto quattro manche molto solide, forse un po' a pezzi, ma sono sempre più sicura e sto cominciando ad andare. Puntiamo al mese di gennaio con tante gare e i due appuntamenti italiani a cui te go moltissimo, avremo quasi tre gare a settimana e spero di continuare così in crescendo per sciare sempre più forte". Soddisfatta anche Asja Zenere, alla fine 24esima:"Forse ho fatto una seconda manche un po' troppo precisa ma sono punti importanti. E' stato un bene qualificarsi e ogni giro in più fa morale e insegna qualcosa di nuovo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 28-Dic-22 15:21