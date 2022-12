Sci Alpino: Cdm donne. Gigante, Gut-Behrami guida 1^ manche, Bassino 3^

La svizzera precede la statunitense Shiffrin, poi le italiane Bassino e Brignone SEMMERING (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Lara Gut-Behrami in testa a metà gara del gigante femminile di Semmering, valido per la Coppa del mondo di sci alpino. La svizzera ha chiuso la prima manche con il tempo di 59"23, precedendo la statunitense Mikaela Shiffrin (+0.22). Alle spalle delle prime due, le italiane Marta Bassino (+0.81) e Federica Brignone (+1.01). La 27enne piemontese ha terminato a 81 centesimi dalla leader elvetica e punta al quarto podio stagionale. Grande prova anche per Federica Brignone, quarta ex aequo con la svedese Sara Hector a 1'01: la campionessa valdostana ha pagato una partenza di un paio di decimi più lenta delle avversarie, esaltandosi però lungo i tratti di scorrimento di un tracciato quasi più simile a un SuperG. Distacchi che si fanno sempre più importanti a partire dalla sesta posizione, occupata dall'austriaca Katharina Truppe a 1'39 e seguita dalla slovacca Petra Vhlova, settima a 1'42. Top ten completata dalla polacca Maryna Gasienca-Daniel a 1'60 ottava, dalla norvegese Maria Therese Tviberg nona a 1'78 e dall'altra austriaca Ricarda Haaser a 1'84. Tornando alle italiane Asja Zenere è 20esima a metà gara. La portacolori del Centro Sportivo Carabinieri, ha chiuso a 2'73 da Gut-Behrami. Niente da fare per Roberta Melesi (32^), Laura Pirovano (40^), Elisa Platino (48^) e Annette Belfrond (50^). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 28-Dic-22 11:32