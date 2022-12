Stemma Santos con omaggio a Pelè, figlia “Momenti felici eterni”

La corona dedicata a Pelé è inserita tra due stelle dorate. SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – La corona di O Rei al centro del proprio stemma. E' l'omaggio che il Santos ha voluto fare a Edson Arantes do Nascimento, il grande Pelè, ricoverato ormai da un mese, dallo scorso 29 novembre all'Albert Einstein di San Paolo. Il club nel quale si è sviluppata quasi tutta la carriera del calciatore brasiliano più amato di sempre (ha chiuso negli Stati Uniti con i Cosmos di New York), metterà il nuovo logo sulle maglie da gioco già dagli impegni della prossima settimana nella Copa São Paulo de Futebol Júnior. La corona dedicata a Pelé è inserita tra due stelle dorate. Nel frattempo i tifosi del club continuano a testimoniare la loro vicinanza a O Rei nei pressi dell'ospedale, ma è un qualcosa che riguarda i sostenitori di tutte le squadre, più in generale tutti gli appassionati di calcio, costantemente ringraziati dalla famiglia per la forza che trasmettono. Intanto una delle figlie di Pelè, Kely Nascimento, ha pubblicato su Instagram una foto risalente a qualche anno fa con il padre e le sorelle durante un riconoscimento. "Il tempo vola…i momenti felici sono eterni", ha scritto. – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 28-Dic-22 16:17