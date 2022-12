Tennis: United Cup. Australia, forfait di Kyrgios

Il numero 1 australiano non sarà in campo nel nuovo torneo a squadre miste SYDNEY (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Nick Kyrgios non ci sarà. Il numero 1 australiano, infatti, ha annunciato il suo forfait per la United Cup, nuova competizione a squadre miste, targato Atp-Wta, che prenderà il via nella notte italiana proprio in Australia (Sydney, Brisbane e Perth le città che ospiteranno il torneo). La squadra di casa è nello stesso girone di Spagna e Gran Bretagna. Il numero 22 del mondo avrebbe dovuto guidare i suoi affrontando il britannico Cameron Norrie a Sydney e poi Rafa Nadal la prossima settimana, nulla di tutto questo, non ci sarà e al suo posto il numero 1 australiano sarà Alex de Minaur. Parteciperà alla United Cup anche l'Italia, inserita nel Gruppo E con Brasile e Norvegia. Gli azzurri giocheranno a Brisbane e agli ordini del capitano Vincenzo Santopadre ci saranno Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori, Marco Bortolotti, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti e Camila Rosatello. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 28-Dic-22 10:26