Basket: Nba. LeBron spaventa Lakers “Non va bene, io sono un vincente”

"Giocare a pallacanestro tanto per farlo non è nel mio DNA", dice il Prescelto MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La sconfitta numero 21 in 14 partite. Troppo per i Lakers, ma il bilancio evidentemente è ancora più pesante per LeBron James che al termine del ko sul parquet dei Miami Heat non ha nascosto il suo malcontento. "Non voglio chiudere la mia carriera giocando a questi livelli come squadra, io sono un vincente, voglio vincere e voglio darmi l'opportunità di lottare per farlo – spiega il Prescelto -. Giocare a basket solo per farlo non è nel mio DNA e non lo sarà mai". Il rischio di fallire per la seconda stagione consecutiva la qualificazione ai playoff è altissimo e LeBron, che intanto questa notte ha messo a referto 27 punti, 9 rimbalzi e 6 assist, pensa a un futuro lontano da Los Angeles. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). ari/red 29-Dic-22 15:36