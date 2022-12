Calcio: Ancelotti “No contatti con Cbf,Messi?Non so chi sia il migliore”

"Al Real sono felice e voglio restare finchè il club non mi dirà che è finita", dice il tecnico italiano MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Una persona umile, caratterialmente calma, ma con la capacità di essere un vero leader". Con queste parole, in un'intervista rilasciata ad AS, Davide Ancelotti parla del papà, di mister Carlo che, intanto, è pronto a riprendere il suo cammino alla guida del Real Madrid. Domani la sfida in casa del Valladolid, torna il campionato e "Carletto" a quello pensa, senza farsi distrarre dalle indiscrezioni sul presunto interessamento della Federcalcio brasiliana. "Non so se è così perché nessuno mi ha contattato. Se pensano a me li ringrazio comunque, ma la mia situazione è molto chiara: sono felice qui e voglio portare avanti questa avventura finchè il club non mi dirà che è finita". Idee chiare sul futuro, un po' meno, almeno pubblicamente, sull'argomento miglior giocatore della storia. Messi ha vinto il Mondiale con la sua Argentina, il tecnico italiano lo elogia ma non si sbilancia. "Difficile dire se è il migliore o meno, la sua carriera va avanti e sarebbe stato così anche senza il titolo iridato, ma non so se sia il numero 1 di sempre. In ogni epoca ci sono giocatori molto forti e dalla mia bocca non uscirà mai la frase che Messi è il migliore della storia. Io mi godo i più grandi, ho visto Maradona, Cruyff, alleno l'attuale Pallone d'Oro…Non so chi sia il migliore", dice Ancelotti. A proposito del Pallone d'Oro Benzema, il francese è tornato dal Mondiale in netto anticipo, semplicemente perchè è stato tagliato prima che il torneo iniziasse per un infortunio non così grave. "Io non entro nel merito delle decisioni della Francia, avranno valutato le condizioni di Karim e ritenuto che non avrebbe potuto giocare in Qatar. Io posso dire che qui è tornato un calciatore motivatissimo, è consapevole che la sua prima parte di stagione non è stata positiva e vuole ottenere il meglio nella seconda". Ancelotti, come fatto su Messi, non si sbilancia anche sul 'tiki-taka', secondo una parte della critica ormai superato come avrebbe dimostrato il Mondiale. "Io ho sempre detto che non esiste un'unica maniera di fare calcio, la chiave è nel saper leggere le partite, in 90 minuti possono cambiare tante cose, può essere decisivbo un passaggio in più o un dribbling". Secondo Ancelotti il suo Real non ha bisogno di rinforzi, non lo preoccupa neanche la situazione rinnovi ("Vedo tutti motivati ed è questo quello che mi interessa"), apre a un maggiore impiego per Hazard e si sofferma anche sull'arrivo, nel 2024, del talento brasiliano, classe 2006, Endrick. "Siamo felici ed entusiasti, fra un anno arriverà un grande talento, un giocatore enorme", dice Ancelotti che, cambiando discorso, sa di andare incontro a un calendario durissimo. "E' molto intenso e ci chiederà tantissimo – avverte il tecnico dei blancos -. Tra Liga, Supercoppa e Mondiale del club…Fino a marzo ci sarà un'enorme quantità di partite e la chiave di tutto sarà valutare le condizioni individuali dei giocatori. Vedremo di volta in volta chi avrà bisogno di riposare o di allenarsi, ma l'unica cosa chiara è che fino a marzo non ci saranno giorni liberi". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 29-Dic-22 14:11