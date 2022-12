Calcio: Eurorivali. Inter, tris Taremi, Porto travolgente in campionato

Gli avversari dei nerazzurri in Champions, battono 5-1 l'Arouca PALERMO (ITALPRESS) – Tutto facile per il Porto nella 14esima giornata del campionato portoghese. Gli eurorivali dell'Inter in Champions League, si sono imposti 5-1 in casa ai danni dell'Arouca grazie alla tripletta dell'iraniano Taremi, reduce dal Mondiale e in gol al 18°, 34° e 50°. Otavio (1°) e l'autorete Opoku (70°) per il pokerissimo degli avversari dei nerazzurri, di Marques (75°) il gol degli ospiti. In classifica la squadra di Conceiçao è seconda con 32 punti, a -5 dalla capolista Benfica che ha giocato una partita in meno rispetto ai Dragoes. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 29-Dic-22 09:53