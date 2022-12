Calcio: Liverpool. Klopp “Felice arrivo Gakpo, ha grande potenziale”

"Se avesse già segnato 40 gol in Spagna o altrove non sarebbe stato abbordabile" LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "E' un ottimo giocatore, molto interessante per il potenziale che ha e per la qualità che ha dimostrato in Olanda e con la nazionale. Sono davvero felice che siamo riusciti a prenderlo". Jurgen Klopp si frega le mani dopo il colpo Gakpo, che il Liverpool si è assicurato dal Psv Eindhoven per una cifra attorno ai 42 milioni di euro più bonus. "Van Dijk ha parlato con lui prima della firma ma non avevamo bisogno di lui per convincerlo, solo che voleva essere coinvolto. La società ha fatto un lavoro eccezionale nel chiudere così velocemente – ha aggiunto il tecnico tedesco – Gli infortuni di Diogo Jota e Luis Diaz non c'entrano col suo arrivo, è stata una decisione tecnica, dopo aver ricevuto l'ok a livello economico due-tre mesi fa. È un giovane con tanto potenziale, se avesse già segnato 40 gol in Spagna o altrove non sarebbe stato abbordabile. In questi casi è questione di tempismo, prendere i giocatori giusti nel momento giusto e non quando stanno già segnando 55 gol a stagione". E Klopp non esclude di impiegare Gakpo già il 2 gennaio contro il Brentford anche se è più probabile che sia a disposizione cinque giorni dopo, per la gara di FA Cup contro il Wolverhampton. E non è detto che il 23enne olandese sia l'unico arrivo a gennaio, col Liverpool che potrebbe giocare d'anticipo rispetto all'estate. "Vale per tutti: i soldi che spendi hanno un impatto su quelli che puoi spendere in futuro. Sappiamo quello che vogliamo e vedremo se riusciremo a farlo". – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 29-Dic-22 17:59