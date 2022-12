Calcio: Mbappé “Fatto i complimenti a Messi, Martinez? Non mi interessa”

"La delusione Mondiale non verrà mai digerita, ma ora voglio dare il meglio al Psg", dice l'attaccante PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Un gol su rigore al 95° per dare i tre punti al Psg. Kylian Mbappé riparte alla sua maniera dopo la grande delusione per la finale Mondiale persa proprio dagli 11 metri dalla sua Francia. Titolo all'Argentina del compagno di squadra Lionel Messi. "Ho parlato con lui a fine partita, gli ho fatto i miei complimenti perché ha ottenuto quello che voleva, ovvero la stessa cosa che cercavo io, ma non è andata bene e devi andare sempre avanti cercando di fare il meglio. Ora aspettiamo Leo per vincere e tornare a far gol insieme", ha raccontato il francese a fine partita. Si continua a parlare di Mondiali, della finale persa e dei festeggiamenti argentini con qualche episodio poco piacevole, come quelli che hanno avuto protagonista Emiliano Martinez, portiere strepitoso tra i pali ma che si è lasciato andare a qualche eccesso di troppo. "Non sono un mio problema, non perdo energie in cose banali", taglia corto Mbappé elogiato per il suo rientro praticamente immediato al Psg dopo la delusione Mondiale. "Non credo che verrà mai digerita quella sconfitta, ma l'importante adesso è dare il meglio per il mio club e come ho detto all'allenatore e ai miei compagni non c'è motivo che la squadra paghi la sconfitta della nazionale, il Psg non ha responsabilità su questo e io sono tornato con le migliori energie positive possibili. La finale è stata una partita folle, abbiamo lottato per cambiare le cose, ma lo abbiamo fatto molto tardi", dice riferendosi alla rimonta dallo 0-2 al 2-2 negli ultimi 10 minuti. Lui il suo l'ha fatto: due gol nei tempi regolamentari, uno ai supplementari, più il penalty realizzato nell'atto finale dei rigori, proprio come ieri contro lo Strasburgo. "Sono emozioni e sensazioni diverse in scenari differenti. Il Mondiale lo abbiamo perso per altre cose, qui sapevo che il rigore poteva darci la vittoria", ha concluso Mbappé. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 29-Dic-22 12:24