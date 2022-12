Calcio: Rabiot rientrato al Jtc, Pogba risponde ai tifosi

Venerdì l'ultima amichevole della Juve prima della ripresa contro lo Standard Liegi TORINO (ITALPRESS) – Allenamento mattutino per la Juventus di Massimiliano Allegri che domani, alle 14.30, disputerà l'ultima amichevole in preparazione alla ripresa del campionato. All'Allianz Stadium di Torino, la squadra bianconera affronterà i belgi dello Standard Liegi. Intanto, oggi, al JTC Continassa il gruppo ha svolto esercitazioni tecniche dedicate allo sviluppo della manovra avanzata, e poi focus sulla fase difensiva nella propria metà campo e sulle situazioni da palla inattiva. Al Training Center juventino ha fatto ritorno anche il vice campione del mondo Adrien Rabiot cui la Juventus ha voluto dedicare un video. Il calciatore francese ha ricondiviso nelle storie Instagram il suddetto filmato e ha scritto le parole "Forza Juve" accompagnate da un cuore bianco e uno nero. A proposito di Instagram, l'altro francese Paul Pogba ha risposto ai quei tifosi che non avevano gradito il video in cui era in vacanza in montagna e lo avevano accusato di essere andato a sciare da infortunato: il centrocampista ha risposto con un video in cui simula di sciare scrivendo in inglese "Io che sciavo per coloro che stavano delirando". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xg3/glb/red 29-Dic-22 16:22