Calcio: Roma. Dybala rientra, tifosi accolgono “Campione del mondo”

L'attaccante argentino a disposizione di Josè Mourinho per la sfida con il Bologna ROMA (ITALPRESS) – "Campione del mondo". Con queste parole Paulo Dybala è stato accolto questa mattina al suo arrivo a Roma. Proveniente da Buenos Aires e reduce dalle meritate vacanze dopo il trionfo Mondiale in Qatar, l'attaccante giallorosso è rientrato in città per mettersi a disposizione di Josè Mourinho in vista della ripresa del campionato e della sfida casalinga del 4 gennaio contro il Bologna. Autografi e foto con i tifosi che lo hanno atteso in aeroporto, oltre ai complimenti per il titolo iridato conquistato meno di due settimane fa. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 29-Dic-22 08:51