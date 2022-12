Calcio: Udinese vince in rimonta, 3-1 alla Cremonese in amichevole

Grigiorossi avanti con un autogol di Beto, Arslan e lo stesso Beto la ribaltano CREMONA (ITALPRESS) – Vittoria in rimonta dell'Udinese allo "Zini": i friulani si aggiudicano per 3-1 l'amichevole contro la Cremonese, ultima uscita per entrambe le squadre prima della ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio. Le reti tutte nel primo tempo, con i grigiorossi che passano al 12': punizione dal lato sinistro del campo battuta con il destro da Milanese, Beto devia la traiettoria della palla che tocca la traversa, prima di insaccarsi in rete. La reazione dell'Udinese è immediata e fra il 15' e il 18' Arslan la ribalta con una doppietta: prima realizza un rigore in movimento su assist di tacco di Beto, poi vince un contrasto con Hendry e a tu per tu con Carnesecchi non sbaglia. Dopo un miracolo di Silvestri che nega il pari alla Cremonese, arriva il tris bianconero: è il 33', imbucata verticale di Success per Beto, conclusione a incrociare del portoghese per quello che sarà il definitivo 3-1. Tanti cambi nella seconda frazione, Udinese ancora vicina al poker con Success mentre Valeri per poco non trova la porta da fuori. Meglio la Cremonese che però non riesce a riaprire la gara. I grigiorossi sono attesi alla ripresa dalla sfida alla Juve sempre allo Zini, per l'Udinese invece ci sarà l'Empoli alla Dacia Arena. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 29-Dic-22 15:12