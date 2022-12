Calcio: Zico “Pelé il mio idolo, fonte di ispirazione per tutti noi”

"Noi brasiliani orgogliosi di avere il miglior giocatore di sempre, preghiamo per lui", dice l'ex Udinese RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) – In campo anche per Pelé. Quest'anno la tradizionale partita benefica organizzata da Arthur Antunes Coimbra Zico, è stato anche un modo per mandare i propri messaggi di incoraggiamento a O Rei, ricoverato dallo scorso 29 novembre all'ospedale Albert Einstein di San Paolo. Le stelle del calcio verdeoro passati e presenti, tra cui lo stesso ex Udinese e il nuovo fenomeno già acquistato dal Real, il 16enne Endrick, sono scesi in campo, nella 18esima edizione della classica gara di fine anno, con una maglia che riportava la scritta 'Pelé eterno'. "E' stato sempre il mio idolo, ho imparato molto da lui quando ero piccolo e credo che tutti i brasiliani siano orgogliosi di vivere nel Paese che ha il miglior giocatore di tutti i tempi. E' sempre stata un'ispirazione per tutti noi e preghiamo tutti per lui", ha dichiarato Zico. Da Rio de Janeiro a San Paolo dove i familiari si stringono sempre di più intorno a O Rei. Una delle figlie di Pelè, Kely Nascimento, ha pubblicato un'altra foto di famiglia (con lei la sorella Flavia e due dei nipoti, Octavio e Gabriel) aggiungendo parole che in qualche modo fotografano il momento complicato. "Questi momenti sono difficili da spiegare. A volte ci facciamo prendere da tristezza e disperazione, in altri momenti ridiamo e parliamo di ricordi divertenti, ma ciò che più abbiamo imparato da tutto questo è che dobbiamo prenderci cura l'uno dell'altro e tenerci stretti, tutti insieme", ha scritto la figlia di Pelé. Anche i nipoti, Octavio e Gabriel, hanno dedicato un pensiero al nonno, mentre non si fermano le manifestazioni di affetto dei tifosi brasiliani, in particolari di quelli del Santos, il club di sempre di O Rei. – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 29-Dic-22 15:19