Calciomercato: Barcellona. Tottenham su Kessie, offerta di 15 mln

L'ex Milan non è incedibile per i catalani e Conte sarebbe felice di portarlo a Londra BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – L'avventura di Franck Kessie al Barcellona potrebbe essere già al capolinea. Il centrocampista ivoriano, dopo aver lasciato il Milan, non è riuscito a trovare lo spazio che sperava nell'11 di Xavi anche se il tecnico catalano, pur non ritenendolo un titolare, continua a considerarlo un giocatore importante. L'ex rossonero, però, ha mercato, il Barça ha bisogno di soldi ed è pronto a monetizzare sul cartellino di un calciatore arrivato a parametro zero. Secondo il quotidiano "Sport" il Tottenham di Antonio Conte sarebbe pronto a offrire una cifra intorno ai 15 milioni di euro per portare Kessie a Londra. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 29-Dic-22 11:03