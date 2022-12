Calciomercato: Benfica, Schmidt “Fernandez? Fino al 31 resta qui…”

"Quando hai giocatori di grande talento, c'è il rischio di perderli" LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – "Fino al 31 dicembre possiamo stare tranquilli, nessuno verrà a prendere un nostro giocatore…". Roger Schmidt prova a ironizzare ma sa che sarà difficile per il Benfica trattenere Enzo Fernandez, centrocampista argentino rivelazione agli ultimi Mondiali e per il quale sarebbero già arrivate proposte in tripla cifra. "Ora voglio pensare al Braga, il resto si vedrà quando aprirà il mercato. Ma quando hai giocatori di grande talento, c'è il rischio di perderli e bisogna essere pronti". Per quanto riguarda altri due big come Otamendi e Grimaldo, in scadenza a giugno, "spero che firmino il rinnovo e restino con noi. Sono due giocatori chiave, che stanno facendo una grande stagione, non solo in campo ma anche a livello di atteggiamento, sono un esempio per gli altri. È chiaro che vorremmo che restassero e la società ci sta lavorando". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 29-Dic-22 17:30