L’Inter vince anche contro il Sassuolo, decide Dzeko

Buone indicazioni dall'ultimo test prima del big match col Napoli alla ripresa REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – L'Inter chiude bene il 2022 vincendo anche l'ultima amichevole, successo importante perché arrivato contro una formazione di Serie A come il Sassuolo. Decisiva la rete di Dzeko, uno dei più in forma in vista della ripresa del campionato. Con De Vrij e Brozovic rimasti a lavorare ad Appiano, rispetto alle indicazioni della vigilia l'unica novità è stata quella di Bellanova titolare sulla corsia di destra al posto di Dumfries, inizialmente in panchina. Per il resto tutto confermato, con Skriniar, Acerbi e Bastoni in difesa, Calhanoglu regista affiancato da Barella e Mkhitaryan, Dimarco a sinistra e la coppia Dzeko-Lautaro in avanti. Nel primo tempo meglio la squadra di Inzaghi, che ha costruito azioni da gol con Dzeko e Lukaku, con Mkhitaryan che al 20' ha clamorosamente sbagliato i tempi dell'assist che avrebbe permesso a Lukaku di calciare a porta vuota. Allo stesso armeno è stato poi annullato un gol per fuorigioco (dubbio), e nemmeno il forcing finale ha prodotto effetti pur confermando la superiorità nerazzurra. A inizio ripresa l'unica nota stonata della serata, con Mkhitaryan costretto a chiedere il cambio (dentro Gagliardini) a causa di una lieve lombalgia. Poco dopo l'ora di gioco (63') il gol partita: anticipo di Bastoni sulla trequarti e verticalizzazione per Dzeko, freddo e lucido nel battere il portiere Pegolo in uscita. Lo stesso Dzeko è poi andato vicino al raddoppio con un destro al volo fuori di poco, prima delle sostituzioni in blocco operate da Inzaghi, che ha gettato nella mischia i rientranti D'Ambrosio e Correa, oltre a Dumfries, Asllani, Gosens e Darmian (fuori Skriniar, Bellanova, Calhanoglu, Dimarco, Bastoni e Dzeko). L'Inter è andata vicina al raddoppio al 72', con Pegolo bravo a respingere la conclusione di Gagliardini e Lukaku che ha sprecato la facile ribattuta in rete, prima di uscire a meno di dieci minuti dalla fine avendo messo altri preziosi minuti nelle gambe. Un successo importante, utile anche come avviso al Napoli, avversario alla ripresa del campionato nel big match di San Siro. Una gara per la quale è atteso il tutto esaurito (polverizzati anche i 4500 biglietti del settore ospiti), con il Prefetto di Milano Renato Saccone che ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Campania, anche se in possesso della tessera del tifoso, dopo aver "ravvisato il concreto pericolo di azioni violente da parte delle frange estreme delle tifoserie ultras". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xh1/glb/red 29-Dic-22 19:45