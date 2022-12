Sci alpino: Casse “Non mi sono divertito molto, dobbiamo lavorare”

"Un Superg molto estremo con le curve molto accentuate, ritmi diversi e dopo tre giorni così intensi non era una passeggiata" BORMIO (ITALPRESS) – "Ho portato a casa la pelle, una gara un po' così, difficile su cui ci lavoreremo sopra e faremo in modo che non accada più. Un Superg molto estremo con le curve molto accentuate, ritmi diversi e dopo tre giorni così intensi non era una passeggiata. Oggi mi son divertito poco e non ho avuto buone sensazioni: dobbiamo lavorarci su e lo faremo". Lo ha dichiarato l'azzurro Mattia Casse dopo il SuperG di Bormio, chiuso in 28esima posizione. "Nono son stato benissimo negli ultimi due giorni ma stamattina mi sentivo meglio" le parole di Giovanni Franzoni, alla fine 22esimo. "Faticoso fare tre giorni di prove più il superg, con la stanchezza che comincia a sentirsi l'ultimo giorno però ci siamo allenati tutta l'estate apposta. Oggi era bello, dovevo rischiare un po' di più e ho sbagliato un po' le linee in alto. Non mi son sentito tanto bene, l'ultima parte l'ho sciata abbastanza bene: sono soddisfatto a metà. Per come sto sciando sto puntando a qualcosa di più di questo piazzamento, ma va bene visto che non mi sono classificato nelle ultime due gare: bisogna sempre tenere giù il gas". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 29-Dic-22 13:43