Sci alpino, Odermatt vince SuperG a Bormio

Primo degli italiani Christoph Innerhofer, 19°. BORMIO (ITALPRESS) – Marco Odermatt ha vinto il SuperG maschile disputato a Bormio. Lo svizzero ha chiuso la gara in 1'29"27, precedendo l'austriaco Vincent Kriechmayr (1'29"91) e il connazionale Loic Meillard (1'30"49). Quarto l'austriaco Daniel Hemetsberger (1'30"63), quinto Alexis Pinturault (1'30"67). Per Odermatt si tratta del 16esimo successo sul massimo circuito in carriera – sesto nella specialità -, oltre ad essere il sigillo nella disciplina dopo la vittoria sulla pista canadese di Lake Louise. Primo degli italiani Christoph Innerhofer, 19° a 2"80 dal leader, poi Giovanni Franzoni (22° a 3"38), Matteo Marsaglia (25° a 3"62), Mattia Casse (28° a 3"72), Florian Schieder (30° a 3"83), mentre sono usciti Dominik Paris e Matteo Franzoso. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 29-Dic-22 13:31