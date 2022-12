Sci alpino, Shiffrin vince anche lo slalom a Semmering

Si tratta della vittoria numero 80 in Coppa del mondo, la 50esima in slalom. SEMMERING (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Mikaela Shiffrin fa tripletta a Semmering, in Austria, conquistando la vittoria numero 80 in Coppa del mondo, la 50esima in slalom. Dopo il doppio successo in gigante, la statunitense si aggiudica anche lo slalom, chiudendo col tempo complessivo di 1'43"26. Alle sue spalle la connazionale Paula Moltzan (+0"29) e la tedesca Lena Duerr (+0"34). La Shiffrin allunga così nella classifica di Coppa del Mondo, salendo a quota 875 punti contro i 506 di Petra Vlhova, oggi quarta. Male le azzurre, nessuna delle quali era riuscita a superare il taglio della prima manche. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/gm/red 29-Dic-22 19:48