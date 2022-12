Sci alpino:Innerhofer “SuperG Bormio difficile,forse gara più difficile”

"Chiudiamo questa pagina e pensiamo all'anno prossimo". BORMIO (ITALPRESS) – "Gara veramente difficile, forse la più difficile di sempre". Lo ha dichiarato Christof Innerhofer dopo il SuperG di Bormio disputato oggi. "Sono quindici anni che parto con i primi numeri e non ero più abituato a scendere con tutti questi segni in pista, ho cambiato set-up cambiando l'attacco ma non ero abituato alla reazione dello sci e quindi non ero così in fiducia" le parole dello sciatore azzurro che ha chiuso in 19esima posizione. "Ho fatto delle curve nettamente migliori, ma poi altre in cui mi ha sparato fuori. Peccato per quell'errore a fine piano che mi è costato un po' di decimi. Meglio degli ultimi giorni, anche se sono già grande ma si impara sempre e ieri avrei dovuto usare un set-up diverso con le condizioni difficili. Chiudiamo questa pagina e pensiamo all'anno prossimo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 29-Dic-22 13:32