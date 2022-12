Tennis: Djokovic “Bello tornare in Australia, ma non dimentico”

Il tennista serbo pronto per il torneo di Adelaide dopo la clamorosa espulsione dal Paese dello scorso anno MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Il grande tennis come sempre riparte dall'Australia. United Cup a parte, in arrivo i tornei maschili e femminili di Adelaide, il Wta di Hobart e ovviamente gli Australian Open. Intanto arriva la notizia di un montepremi record per con più di 100 milioni di dollari australiani in palio per i vari tornei (aumento del 3.4% per gli Australian Open). In Australia c'è anche Novak Djokovic che prenderà parte al torneo di Adelaide che aprirà il 2023. Il tennista serbo lo scorso anno fu protagonista di un caso unico, si sfiorò l'incidente diplomatico per la vicenda dei vaccini e dei regolamenti anti-Covid. Le cose sono cambiate, ma quanto accaduto non può essere cancellato ed è lo stesso Djokovic a parlarne in conferenza stampa. "Ovviamente quello che è successo 12 mesi fa non è stato facile per me, per la mia famiglia, per il mio team e per chiunque mi è vicino. Sicuramente non è stato bello lasciare il Paese in quel modo, ma speravo davvero di avere il permesso per poter tornare a giocare in Australia", le sue parole. "Non posso dimenticare quello che è successo, è un qualcosa che rimarrà per sempre dentro di me, non avevo mai vissuto nulla del genere, ma è stata un'esperienza di vita preziosa che resterà sempre, ma so che bisogna andare avanti e sono pronto a dare il massimo e il meglio del mio tennis qui in Australia", ha aggiunto Djokovic. A inizio 2022 l'ex numero 1 del mondo fu cacciato dal Paese a ridosso dell'inizio degli Australian Open perchè non vaccinato contro il Covid: il serbo si era recato ugualmente in Australia perchè in possesso di un'esenzione ma era stato fermato in aeroporto e poi espulso dopo una serrata battaglia legale. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 29-Dic-22 13:22