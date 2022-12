Tennis: United Cup, Usa e Grecia avanti 2-0

Australia sotto 2-0 con la Gran Bretagna BRISBANE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Non solo Italia-Brasile. In Australia è scattata la prima edizione della United Cup, nuovo evento a squadre miste che si gioca tra Brisbane, Perth e Sydney. Nel gruppo A Grecia avanti 2-0 sulla Bulgaria, con Stefanos Tsitsipas che supera Grigor Dimitrov 4-6 6-2 7-6(4) mentre a Sydney, per il gruppo C, Taylor Fritz (6-3 6-4 su Jiri Lehecka) e Madison Keys (6-4 6-3 su Marie Bouzkova) firmano il provvisorio 2-0 degli Usa sulla Repubblica Ceca. Australia sotto 2-0 contro la Gran Bretagna, col singolare maschile che vede Cameron Norrie spuntarla con un doppio 6-3 su Alex De Minaur. Questo il quadro completo dei risultati dopo la prima giornata: GRUPPO A (Perth) Grecia – Bulgaria 2-0 Papamichail (Gre) b. Shinikova (Bul) 3-6 6-4 6-1 Tsitsipas (Gre) b. Dimitrov (Bul) 4-6 6-2 7-6(4) GRUPPO B Svizzera – Kazakhstan 2-0 Bencic (Sui) b. Putintseva (Kaz) 7-6 6-3 Huesler (Sui) b. Skatov (Kaz) 4-6 6-3 6-3 GRUPPO C (Sydney) Usa – Repubblica Ceca 2-0 Fritz (Usa) b. Lehecka (Cze) 6-3 6-4 Keys (Usa) b. Bouzkova (Cze) 6-4 6-3 GRUPPO D (Sydney) Australia – Gran Bretagna 0-2 Norrie (Gbr) b. De Minaur (Aus) 6-3 6-3 Swan (Gbr) b. Hives (Aus) 6-4 6-3 GRUPPO E (Brisbane) Italia – Brasile 1-1 Haddad Maia (Bra) b. Trevisan (Ita) 6-2 6-0 Musetti (Ita) b. Meligeni Alves (Bra) 6-3 6-4 GRUPPO F (Perth) Francia – Argentina 2-0 Cornet (Fra) b. Carle (Arg) 6-2 6-1 Rinderknech (Fra) b. F.Cerundolo (Arg) 6-4 6-2 (ITALPRESS). glb/red 29-Dic-22 15:10