United Cup, l’Italtennis sull’1-1 con il Brasile

Musetti ha battuto in 2 set Meligeni Alves, Trevisan ko con Haddad Maia BRISBANE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Italia e Brasile sono sull'1-1 nella sfida di "United Cup", nuovo evento a squadre che ha dato il via alla stagione 2023 (diretta su SuperTennis). La squadra azzurra, quinta testa di serie, inserita nel Gruppo E con Brasile e Norvegia, gioca al "Queensland Tennis Centre" di Brisbane. Il punto del pareggio lo ha conquistato, Lorenzo Musetti, numero 23 ATP, che si è imposto 6-3, 6-4 su Felipe Meligeni Alves (166). "Sono felice di essere qui. Siamo una grande squadra e sono contento di aver ottenuto la prima vittoria a Brisbane – ha detto Musetti -. Sono sicuro che domani sarà una battaglia: non sarà sicuramente facile ma noi faremo del nostro meglio". In precedenza nella notte italiana Martina Trevisan, numero 27 WTA, aveva ceduto 6-2, 6-0 a Beatriz Haddad Maia (15). Venerdì 30 sono in programma gli altri tre match (il format della manifestazione prevede per ogni sfida tra nazioni due singolari maschili, due singolari femminili e un doppio misto). Matteo Berrettini, numero 16 ATP, deve vedersela con Thiago Monteiro (71). Quindi Lucia Bronzetti, numero 54 WTA, trova dall'altra parte della rete Laura Pigossi (118). In chiusura il doppio misto. Il Team Italia è composto da Matteo Berrettini, Marco Bortolotti, Lucia Bronzetti, Lorenzo Musetti, Camilla Rosatello, Martina Trevisan e Andrea Vavassori: il capitano è Vincenzo Santopadre (coach di Berrettini). La sfida del Gruppo B (l'altro raggruppamento in campo a Brisbane) vede invece affrontarsi Svizzera e Kazakistan. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 29-Dic-22 08:41