Bach “Forte delegazione olimpica ucraina a Parigi e Milano-Cortina”

E' l'auspicio del presidente del Cio: " I prossimi Giochi saranno quelli della nuova era" ROMA (ITALPRESS) – "Le sanzioni contro gli stati e i governi russo e bielorusso devono rimanere saldamente in vigore. E vogliamo vedere una forte delegazione olimpica ucraina ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026". E' l'auspicio del presidente del Comitato Internazionale Olimpico Thomas Bach, che nel rituale saluto-bilancio di fine anno, torna sul tema della guerra in Ucraina e sulle sue ripercussioni sullo sport mondiale. Il dirigente tedesco parla di "pressioni e interferenze politiche" da parte di federazioni internazionali, Comitati Olimpici Nazionali o governi che "hanno iniziato a decidere quali atleti sarebbero stati autorizzati a partecipare a competizioni sportive internazionali e quali no". Dopo aver socchiuso la porta alla partecipazione degli atleti russi al termine dell'ultimo Consiglio Direttivo di inizio dicembre, Bach ricorda il "dilemma" del Cio di vietare "la partecipazione degli atleti sulla sola base del loro passaporto", affermando di guardare al 2023 "con speranza e ottimismo" basandosi in particolare sulla risoluzione "Lo sport, fattore di sviluppo sostenibile" adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 1° dicembre 2022. Abbandonando i temi più politici, Bach si sofferma anche sul fenomeno degli eSport, che vivranno il culmine nel prossimo anno con la prima Olympic Esports Week nel 2023, che si terrà a Singapore il prossimo giugno. Bach, infine, ribadisce la sua fiducia verso gli organizzatori delle Olimpiadi di Parigi 2024, considerati i Giochi di una "nuova era" in linea con l'agenda del 2020. "I Giochi di Parigi 2024 saranno più inclusivi, più giovani, più urbani, più sostenibili e i primissimi a rispettare pienamente la parità di genere. Inoltre, si terranno in una delle città più belle del mondo", chiosa il numero uno dello sport mondiale. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). mc/red 30-Dic-22 13:18