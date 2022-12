Basket: Nba. Quinta vittoria di fila per Dallas, Doncic ancora super

Ottava triola doppia stagionale per il campione, Houston ko nel derby texano ROMA (ITALPRESS) – Quinta vittoria di fila per Dallas nella notte italiana della regular-season dell'Nba. I Mavericks si aggiudicano in scioltezza il derby texano con Houston Rockets per 129-114: Doncic ancora protagonista con l'ottava tripla doppia stagionale dopo il record contro New York: 35 punti, 12 rimbalzi e 13 assist. Successo casalingo dei Boston Celtics, che si impongono sui Los Angeles Clippers per 116-110 con 29 punti a testa di Brown e Tatum. Orlando Magic, la squadra di Paolo Banchero, paga la rissa di Detroit con la sospensione di ben nove giocatori. Altri risultati: Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder 121-113; Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers 135-126; Toronto Raptors-Memphis Grizzlies 106-119; San Antonio Spurs-New York Knicks 122-115. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 30-Dic-22 09:50