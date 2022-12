Basket: Serie A2. Udine esonera coach Boniciolli, Finetti al suo posto

La società affida la direzione tecnica dell'area sportiva a Martelossi UDINE (ITALPRESS) – Matteo Boniciolli è stato esonerato dal ruolo di head coach della Apu Old Wild West Udine. "La Società desidera ringraziare il tecnico per aver scritto una pagina importante della storia bianconera, con le quattro finali raggiunte in soli due anni e la vittoria della Coppa Italia 2022", si legge in una nota del club friulano di Serie A2. La guida tecnica della prima squadra è stata affidata a Carlo Finetti: 27 anni, già assistente allenatore dell'APU nelle ultime tre stagioni, ha accettato senza indugi la proposta della dirigenza bianconera. Infine, Alberto Martelossi lascerà la panchina di Senior Assistant Coach, al fine di dedicarsi in toto alla direzione tecnica dell'area sportiva della prima squadra. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 30-Dic-22 11:15