Calcio: Barça. Squalifica sospesa, Lewandowski a disposizione per derby

L'attaccante polacco avrebbe dovuto saltare tre partite BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Xavi potrà contare a sorpresa anche su Robert Lewandowski per il derby di Liga di domani contro l'Espanyol. Espulso lo scorso 8 novembre nella gara che ha visto poi il Barcellona battere 2-1 l'Osasuna, l'attaccante polacco è stato squalificato per tre giornate per l'atteggiamento offensivo nei confronti dell'arbitro dopo il rosso. La scorsa settimana era stato respinto il primo ricorso dei blaugrana ma il tribunale per i contenziosi di Madrid ha concesso al Barcellona la sospensiva: via libera dunque per Lewandowski, in attesa di capire se la misura cautelare coprirà anche le altre due gare – contro Atletico Madrid e Getafe – che avrebbe dovuto originariamente saltare. 30-Dic-22