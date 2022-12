Calcio: Felipe Anderson “Pelè leggenda,Lazio?Lottiamo per club e tifosi”

L'esterno biancoceleste ricorda O Rei "Ho avuto l'onore di indossare la sua maglia al Santos" ROMA (ITALPRESS) – "A tutti i bambini brasiliani piace il calcio. Io sono cresciuto ascoltando la storia secondo cui il re del calcio era brasiliano". Con queste parole l'attaccante della Lazio Felipe Anderson ha ricordato Pelè, scomparso ieri all'età di 82 anni. Ai microfoni di Lazio Style Channel, l'esterno ex Santos ha aggiunto: "Sognavo la sua maglia numero dieci, ho avuto l'onore di indossarla. È stato bellissimo avere un riferimento brasiliano e aver giocato nella sua stessa squadra. Siamo tristi per la sua scomparsa, è una leggenda. A casa ho alcune maglie numero dieci del Santos con le corone all'interno del numero zero – spiega -. Lui a volte veniva a vedere le nostre partite e io avevo la maglia numero dieci. Questo mi dava una grande responsabilità anche se avevo solo diciassette anni". Sul significato della 10: "Dal calciatore con quella maglia ti aspetti sempre il colpo inatteso, la giocata geniale e non è un caso che il nostro dieci oggi sia Luis Alberto. Lo chiamiamo Mago per questo". Su Neymar e il paragone con O Rei: "Ha fatto da sempre cose incredibili, ha numeri incontestabili. Bisogna avere un po' di pazienza perché è ancora giovane". Poi si passa alla Lazio: "Il calcio di oggi è molto fisico, dobbiamo farci trovare pronti per fare le cose giuste. Nel 2022 ci sono state molte partite in cui sono riuscito ad essere molto concentrato e questo mi dà fiducia anche perché mi permette di sfruttare meglio la tecnica. Vogliamo portare in alto la società e lottare per i tifosi". Oggi la Lazio si è sottoposta ad una doppia seduta. Al mattino, dopo una prima parte di attivazione, centrocampisti e attaccanti hanno svolto un lavoro tecnico sulle conclusioni in porta. Lavoro tattico invece per i difensori. Alle 15 la squadra è tornata in campo per altre prove di formazione. È ufficiale intanto la prima cessione del nuovo anno. Dimitrije Kamenovic passa a titolo temporaneo allo Sparta Praga. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 30-Dic-22 16:52