Calcio: Francia, il 6 gennaio decisione Federazione su ct

Deschamps verso la conferma ma Zidane resta alla finestra PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Per sapere se Didier Deschamps resterà o meno al comando della Francia bisognerà aspettare il 6 gennaio. Per quella data, infatti, è prevista la riunione del comitato esecutivo della Federcalcio transalpina che si pronuncerà sulla guida tecnica della nazionale. Stando a "Le Parisien", Deschamps avrebbe incontrato ieri il presidente federale La Graet e al momento ci sarebbero buone possibilità per la sua conferma. Il nodo sarebbe legato alla durata del contratto visto che il ct vorrebbe continuare fino ai prossimi Mondiali del 2026 mentre la Federazione preferirebbe un biennale. Alla finestra Zinedine Zidane, fermo ormai da giugno 2021: salutato il Real Madrid, il tecnico francese si era preso un anno sabbatico e ha rifiutato nei mesi scorsi importanti offerte in attesa di capire se, dopo i Mondiali in Qatar, si sarebbe liberata la panchina dei Bleus. In carica dal 2012, Deschamps ha portato la Francia a giocare due finali mondiali, vincendo quella del 2018 e perdendo quella con l'Argentina ai rigori lo scorso 18 dicembre, e a una finale dell'Europeo (ko col Portogallo nel 2016) oltre ad aggiudicarsi la Nations League 2021. – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 30-Dic-22 13:25