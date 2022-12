Calcio: Pelè. Mazzola “Pareva di gomma, se ne va una parte di me”

L'ex campione di Nazionale e Inter: "C'è stato lui, poi tutti gli altri" ROMA (ITALPRESS) – "C'è stato Pelé, e poi tutti gli altri. Lo guardavo giocare, lì, sullo stesso campo e non credevo ai miei occhi. Era a due metri, ma era sulla Luna. Se ne va una parte di me". Così Sandro Mazzola ricorda a 'La Repubblica' Pelé, scomparso ieri a 82 anni e incrociato per la prima volta nella finale del Mondiale di Messico 1970, vinta dal Brasile. "Se era marcabile? Penso di no. Perché passava il pallone al compagno e poi scompariva, si smaterializzava per riceverlo di nuovo – prosegue l'ex campione azzurro e dell'Inter – Era agilissimo, una saetta e ti fregava sempre. Pareva fatto di gomma ed era furbissimo. Valcareggi aveva deciso un raddoppio di marcatura continuo: non servì a niente". La paura di Pelé bloccò nell'occasione l'Italia di Valcareggi: "Durante la partita lo cercavamo continuamente, per capire cosa facesse. Avevamo la testa piena di ordini da eseguire a memoria, quasi metro dopo metro, ma l'emozione fu troppo grande. Anche il Brasile lo era: troppo, per tutti". – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 30-Dic-22 09:31