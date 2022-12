Calcio: Pelé. Rivera “Per me il più grande di tutti i tempi”

L'ex fuoriclasse di Milan e Nazionale: "Avevamo un ottimo rapporto" ROMA (ITALPRESS) – "E' mancato il mio amico Pelé che ho sempre considerato il più grande di tutti i tempi. Sapeva utilizzare entrambi i piedi allo stesso modo, con la stessa sensibilità e con la stessa potenza. Se non ci fosse stato il calcio lo avrebbe sicuramente inventato". Lo scrive su Facebook Gianni Rivera ricordando Pelé, scomparso ieri a 82 anni. "Avevamo un ottimo rapporto e sono veramente dispiaciuto della sua scomparsa – è il cordoglio dell'ex fuoriclasse di Milan e Nazionale – Mi sembra inutile tentare di fare una classifica fra chi era più bravo tra lui e gli altri grandi calciatori di tutti i tempi. Altafini mi ha raccontato una volta che era bravo anche in porta! Un giorno prima di iniziare gli allenamenti con il Santos, la sua squadra, si mise d'accordo con l'allenatore per fingersi un nuovo portiere che voleva essere assunto. Nessuno si accorse che era lui e parò tutti i tiri che gli fecero i compagni dal limite dell'area di rigore!!! Questo è sufficiente per capire chi è stato". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 30-Dic-22 10:04