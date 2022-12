Calcio: Samp, tris in amichevole contro il ligorna

A segno Montevago, Amione e Djuricic su rigore GENOVA (ITALPRESS) – Si chiude con una vittoria, anche se in amichevole, il 2022 della Sampdoria. Nell'ultima uscita dell'anno, i blucerchiati superano 3-0 il Ligorna, formazione che milita nel girone A di serie D. Ad aprire le marcature, al 16', il giovane Montevago, che si era già messo in luce con una tripletta nel test contro il Kaysar in Turchia; nella ripresa Samp subito a segno con Amione mentre a chiudere i conti, al 27', è Djuricic dal dischetto. La squadra di Stankovic tornerà in campo il 4 gennaio per la ripresa della serie A: appuntamento al Mapei Stadium contro il Sassuolo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 30-Dic-22 13:31