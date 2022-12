Calcio: Spezia. Caldara “Atalanta ancora oggi la mia famiglia”

L'ex difensore nerazzurro: "Gotti concreto e pragmatico, un mix di Sarri e Gasp" ROMA (ITALPRESS) – "L'Atalanta è ancora oggi la mia famiglia. Non è solo un club, è un modo di vivere, una cultura. Ho debuttato in A con Colantuono e gli sono ancora grato. Gasp è un genio, il mio maestro, mi ha cresciuto. Senza di lui… Il calcio che oggi si intende fare è il suo, nel senso che quello che lui ha iniziato a fare, ora lo propongono in tanti. Per quel che riguarda i tecnici Zanetti e Gotti, il primo è propositivo, vuole sempre giocare, anche da dietro; l'altro è concreto, pragmatico, riconosce di più le situazioni, vuole sfruttare al meglio le seconde palle. Un mix di Sarri e Gasp». Così Mattia Caldara, difensore dello Spezia in prestito dal Milan, sulla squadra in cui è crescito e che ritroverà da avversaria il 4 gennaio. "Sarà dura. Dovremo provare a sfruttare le poche occasioni che ci concederanno – spiega il difensore bergamasco a 'La Gazzetta dello Sport – La salvezza? Lo spirito di squadra c'è, rivolto all'obiettivo, sappiamo che dobbiamo battere le dirette concorrenti. Qualche punto ci manca con dei finali in alcune partite come con Fiorentina e Milan in cui ci è andata male". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 30-Dic-22 09:36