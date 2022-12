Calciomercato: Stampa spagnola “Offerta Al Nassr per Busquets”

Il 34enne centrocampista è in scadenza col Barcellona BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Non solo Cristiano Ronaldo. Secondo il "Mundo Deportivo", l'Al Nassr avrebbe messo nel mirino Sergio Busquets presentando al 34enne centrocampista, in scadenza a fine stagione col Barcellona, una ricchissima offerta. Il giocatore, infatti, starebbe pensando di lasciare i blaugrana già a gennaio, anche se Xavi vorrebbe convincerlo a restare ancora per qualche mese, e per il suo futuro finora si era parlato dell'Inter Miami in Mls. Ora, però, sarebbe arrivato l'Al Nassr a tentare Busquets che nel club saudita potrebbe trovare come allenatore Rudi Garcia e, come compagni di squadra, giocatori come Ospina e Luiz Gustavo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 30-Dic-22 13:09