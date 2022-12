Cristiano Ronaldo all’Al Nassr, è ufficiale

Il portoghese, dopo il divorzio con il Manchester United, si trasferisce in Arabia Saudita RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – L'Al Nassr ha ufficializzato l'ingaggio di Cristiano Ronaldo. Il club saudita, allenato dall'ex tecnico della Roma, Rudi Garcia, ha pubblicato sui social la foto di CR7 con la maglia numero 7 tra le mani e al fianco di Musli Al-Muammar, presidente della società di Riyadh. Contratto fino al 2025 per l'ex Juventus che, poco prima del Mondiale, ha rescisso l'accordo che aveva con il Manchester United. "Questo è un ingaggio storico che non solo aiuterà il nostro club a raggiungere un successo ancora maggiore, ma ispirerà il nostro campionato, la nostra nazione e le generazioni future, ragazzi e ragazze, a essere la migliore versione di se stessi. Benvenuto nella tua nuova casa Cristiano", scrive l'Al Nassr sui social. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 30-Dic-22 23:13