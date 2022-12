Motomondiale: Ducati. Bastianini “Rivalità con Bagnaia ci sarà”

Il pilota romagnolo: "Anche io punto al Mondiale, ma tra noi nessun problema" ROMA (ITALPRESS) – "L'approccio resterà invariato, partivo per vincere prima e partirò per vincere ora. Quello che mi immagino molto più impegnativo sarà tutto il lavoro di comunicazione all'interno del team: ci saranno molte più persone con cui relazionarmi e dovrò imparare nel modo migliore. Ma non mi spaventa. Oltre a essere curioso di quello che scoprirò, essere ufficiale mi dà solo più carica». Così Enea Bastianini, pronto a debuttare nella prossima stagione come pilota ufficiale della Ducati accanto all'iridato Francesco Bagnaia. Con il quale non ha ancora affrontato nei dettagli il tipo di lavoro da fare. "Lo abbiamo fatto un po' a Valencia, scambiandoci le prime opinioni. Ma abbiamo solo fatto un test assieme, le informazioni non erano ancora tante ed eravamo stanchi. Ai prossimi test capiremo meglio come collaborare", assicura a 'La Gazzetta dello Sport' il riminese, che ieri ha compiuto 25 anni. "Qualcuno prova a forzare la rivalita con Pecco? Per ora ci ridiamo sopra. La rivalità ci sarà, è giusto, ma siamo due persone molto tranquille, non vedo problemi tra noi", ammette Bagnaia. Che, con una Ducati a suo dire favorita anche nel 2023, ha un solo obiettivo: "Il Mondiale. Il rivale più pericoloso? Non ce n'è uno. Pecco nel finale di stagione è stato molto forte, e si vorrà riconfermare, Quartararo avrà voglia di riscatto e se la Yamaha lo aiuterà potrà dire la sua, Marquez sarà in forma. Poi metto Martin e magari anche Aleix Espargaro". – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). mc/red 30-Dic-22 09:42