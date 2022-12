Tennis: Torneo Adelaide. Paolini unica azzurra nelle qualificazioni

La toscana debutterà nel seeding cadetto contro l'ungherese Bondar ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini è l'unica azzurra in gara nelle qualificazioni dell'"Adelaide International", torneo Wta 500 dotato di un montepremi di 826.837 dollari che si disputa sui campi in cemento del Memorial Drive nella città sulla costa dell'Australia Meridionale. La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.62 Wta e decima testa di serie del seeding cadetto, debutta contro l'ungherese Anna Bondar, n.77 del ranking. L'azzurra si è aggiudicata in tre set l'unico precedente con la 25enne di Szeghalom, disputato nella finale del 25mila dollari di Curitiba nel 2019. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 30-Dic-22 12:56