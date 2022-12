Volley: A1 donne. Il Bisonte Firenze esonera coach Bellano

Il club toscano annuncerà nei prossimi giorni il nome del nuovo allenatore FIRENZE (ITALPRESS) – Il Bisonte Firenze ha sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra Massimo Bellano. "La società ringrazia coach Bellano per il lavoro svolto e i risultati raggiunti nel suo anno e mezzo da tecnico delle bisontine, e gli augura le migliori fortune dal punto di vista umano e professionale. Contestualmente il club comunica che nei prossimi giorni annuncerà il nome del nuovo capo allenatore", si legge in una nota del club toscano. Firenze è reduce dalla sconfitta nel derby con Scandicci nel giorno di Santo Stefano e in classifica è quart'ultima con 14 punti in 13 giornate di campionato. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 30-Dic-22 11:53