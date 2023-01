Brooklyn vince ancora, Lebron e Doncic danno spettacolo

Altra sconfitta per Orlando con Banchero che mette a referto 21 punti NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Ultima dell'anno e prima del 2023 per il mondo Nba. Tante partite con prestazioni strepitose a livello di quintetti e di singoli. Brooklyn infila l'11esima vittoria consecutiva battendo 123-106 in trasferta Charlotte. I Nets, secondi a Est, ne portano sei in doppia cifra con Irving che mette a referto a 28 punti, mentre sono 23 quelli di Durant. Ne fanno 14 a testa O'Neale e Claxton, poi dalla panchina arrivano gli 11 di Watanabe e i 10 di T.J.Warren. Agli Hornets, invece, non bastano le doppie doppie da 23 punti e 11 assist di Ball e da 22 punti e 10 rimbalzi di Plumlee. Ancora una notte straordinaria per Luka Doncic che, per l'ennesima volta, supera quota 50 punti, mettendone a referto 51 nel successo che i Mavericks ottengono sul parquet di San Antonio per 126-125. Il fuoriclasse sloveno non si ferma qui, perchè al suo attivo ci sono anche 9 assist e 6 rimbalzi. Bene anche Wood che ne fa 25, mentre per gli Spurs sono 30 i punti di Johnson, ne fa 20 Sochan, 19 Poeltl e 18 Jones. Nella notte precedente, in Italia quella tra il 30 e il 31 dicembre, a prendersi la scena è LeBron James che, nel giorno del suo 38esimo compleanno, trascina i Lakers alla vittoria contro gli Atlanta Hawks, sfiorando una strepitosa tripla doppia. Numeri altissimi per il Prescelto che mette a referto 47 punti, 10 rimbalzi e 9 assist, guidando i suoi al 130-121 finale. Nella stessa notte in campo anche Paolo Banchero. L'italo-americano, uno dei pochi a disposizione dopo le tante sospensioni in seguito alla rissa con Detroit, fa 21 punti, 5 rimbalzi e 4 assist nella sconfitta che Orlando, con soli 8 giocatori, incassa in casa contro i Wizards che si impongono 119-100. Ne fa 28 Wagner ma non basta ai Magic per evitare l'ennesimo ko. Tornando alle gare di questa notte, solo panchina per Simone Fontecchio che fa lo spettatore nella sconfitta casalinga di Utah contro Miami. Gli Heat vincono 126-123 con i 32 punti di Adebayo, i 29 di Herro (9 i rimbalzi) e i 23 di Oladipo. Ai Jazz non basta la doppia doppia di Markkanen che chiude con 29 punti e 14 rimbalzi. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). ari/red 01-Gen-23 11:30