Calcio: Tunisia. Dimissioni respinte, ct Kadri rinnova per un anno

Il tecnico si era dimesso al termine del Mondiale, ma guiderà la Nazionale fino al gennaio del 2024 TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Dimissioni respinte e contratto rinnovato fino al gennaio del 2024, a conclusione della fase finale della Coppa d'Africa in programma in Costa D'Avorio. Sarà ancora Jalel Kadri il commissario tecnico della Tunisia, nonostante la rinuncia del 51enne allenatore al termine dei Mondiali del Qatar con la sua squadra eliminata nella fase a gironi, seppur capace di ottenere una storica vittoria contro la Francia nell'ultima gara. La Federazione ha respinto le dimissioni e ha annunciato il suo rinnovo per un altro anno. L'obiettivo è ottenere la qualificazione alla fase finale della Coppa d'Africa 2024 con la Tunisia che dovrà affrontare Libia (due volte), Guinea Equatoriale e Botswana per chiudere il girone J che al momento guida con 4 punti in 2 partite. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 01-Gen-23 12:51