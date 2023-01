Calciomercato: Gremio. Ingaggiato l’uruguaiano Luis Suarez

L'attaccante, 36 anni il 24 gennaio, giocherà con i brasliani di Porto Alegre PORTO ALEGRE (BRASILE) (ITALPRESS) – Un'altra avventura per Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano ha firmato per i brasiliani del Gremio, aggiungendo, dunque, una nuova nazione come tappa della sua straordinaria carriera dopo Uruguay, Spagna, Olanda e Inghilterra. Dopo aver lasciato il Nacional Montedvideo e aver giocato il Mondiale con la sua Celeste, il 35enne attaccante (36 giorno 24) ex Ajax, Liverpool, Barcellona e Atletico ha scelto il Gremio preferendo il club di Porto Alegre alle tante offerte che arrivavano dalla Major League Soccer. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 01-Gen-23 12:26