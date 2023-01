Rally-Raid: Dakar. Auto, Sainz vince 1^ tappa davanti a Loeb ed Ekstrom

Vittoria numero 42 per lo spagnolo del team Audi ROMA (ITALPRESS) – Vittoria numero 42. Carlos Sainz inizia la sua ennesima Dakar vincendo la prima tappa (la 42esima in tutto) dell'edizione 2023 con il tempo di 3h20'41". Il pilota del team Audi, secondo la stampa spagnola sotto gli occhi della moglie e del figlio (il ferrarista Sainz Jr), ha preceduto il francese Sebastian Loeb (Bahrain Raid Xtreme) e lo svedese Mattias Ekström (Audi), rispettivamente di 23 e 47 secondi. Male il campione in carica Nasser Al-Attiyah. Il qatariota della Toyota ha avuto diversi problemi che lo hanno portato a chiudere con un ritardo di 7'19". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 01-Gen-23 14:01