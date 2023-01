Rally-Raid: Dakar.Moto,1^ tappa a Sanders,Sunderland costretto al ritiro

Il camopione in carica in ospedale per accertamenti dopo una caduta ROMA (ITALPRESS) – Inizia con un ritiro eccellente la Dakar 2023. Si ferma alla prima tappa l'avventura del campione in carica nelle moto, Sam Sunderland (GasGas), costretto a lasciare la corsa dopo una caduta al chilometro 52. Il 33enne pilota britannico, cosciente e autonomo nei movimenti ma con forti dolori alla sciena, è stato trasportato presso l'ospedale di Yanbu (Arabia Saudita), per sottoporsi ad esami. La prima tappa è stata vinta da Daniel Sanders, anche lui della GasGas, che ha chiuso i 367 km in 3 ore e 31 minuti, davanti al cileno Pablo Quintanilla e allo statunitense Ricky Brabec, entrambi della Honda, distanziati rispettivamente di 7 e 10 secondi. Venticinquesimo l'italiano Paolo Lucci (Pl Racing, +22.58). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 01-Gen-23 13:59