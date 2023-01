Tennis: Torneo Adelaide-1. Al 1° turno Sinner-Edmund, Sonego-Medvedev

L'altoatesino è la sesta testa di serie, il piemontese dovrà vedersela con il russo ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner e Lorenzo Sonego aprono la stagione all'Adelaide International 1, ATP 250 dal tabellone di grande prestigio, con un montepremi da 642.735 dollari, in programma sul cemento all'aperto nella capitale dello stato dell'Australia Meridionale. Nel primo dei due consecutivi tornei che si disputeranno al Memorial Drive, Sinner è testa di serie numero 6. L'altoatesino, numero 15 del mondo, potrebbe incontrare il numero 8 ATP Andrey Rublev nei quarti e il numero 6 Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 2, in semifinale. A sua volta il canadese, che l'anno scorso ha conquistato i primi quattro titoli ATP in carriera e debuttato alle Nitto ATP Finals, potrebbe ritrovarsi contro il danese Holger Rune, campione a Parigi-Bercy, nei quarti. Il suo percorso inizierà contro il britannico Kyle Edmund, oggi numero 582 ATP, nel main draw grazie al ranking protetto. Ex numero 14 del mondo, il britannico è rientrato nel circuito l'anno scorso dopo 21 mesi di assenza e tre interventi chirurgici giocando solo cinque tornei, chiudendo la sua breve stagione allo US Open. Fra i due non ci sono precedenti. Sonego è invece inserito nella parte alta del tabellone. Il torinese, grande protagonista nelle Davis Cup Finals di Malaga, non è stato fortunato. Al primo turno, infatti, avrà di fronte Daniil Medvedev, numero 7 del mondo e terza testa di serie. I due non si sono mai affrontati. Il vincitore avrà all'orizzonte un possibile confronto con Novak Djokovic in semifinale. Il serbo partirà contro il francese Constant Lestienne, numero 65 del mondo che all'Australian Open farà il suo debutto assoluto nel tabellone principale di uno Slam. Sinner e Sonego si sono iscritti anche, come coppia, al torneo di doppio che inizialmente l'altoatesino avrebbe dovuto giocare con il Next Gen britannico Jack Draper, il Top 50 che ha guadagnato più posizioni in singolare nel 2022. I due azzurri debutteranno contro le wild card australiane James Duckworth e Alexei Popirin. La coppia vincitrice sarà la prima avversaria del duo formato dall'Aussie Matthew Ebden e dal pakistano Aisam-UI-Haq Qureshi, ultima delle otto teste di serie che hanno un bye al primo turno. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 01-Gen-23 11:53