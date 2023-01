Tennis: Torneo Auckland. Qualificazioni, Errani out al turno decisivo

Elisabetta Cocciaretto unica azzurra al via nel mauin draw ROMA (ITALPRESS) – Disco rosso per Sara Errani nel turno decisivo delle qualificazioni dell'"ASB Classic", WTA 250 dotato di un montepremi di 259.303 dollari in corso sui campi in cemento di Auckland, in nuova Zelanda. La 35enne di Massa Lombarda, n.109 WTA e quarta testa di serie delle "qualificazioni" dopo aver battuto in due set all'esordio la neozelandese Vivian Yang, 17 anni, n.806 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, è stata battuta 62 63, in appena 69 minuti di partita, dalla spagnola Rebeka Masarova, 23enne di origini elvetiche (è nata a Basilea), n.130 del ranking e 12esima testa di serie. Resta dunque Elisabetta Cocciaretto l'unica azzurra al via nel main draw: la 21enne di Fermo, n.64 WTA ("best ranking"), è stata sorteggiata al primo turno contro la russa Anna Blinkova, n.73 del ranking. Tra la marchigiana e la 24enne di Mosca non ci sono precedenti. A guidare il seeding sono due statunitensi: Coco Gauff, n.7 WTA, e Sloane Stephens, n.37 WTA. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 01-Gen-23 14:46