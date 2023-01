Tennis: Torneo Pune. Cobolli raggiunge Cecchinato nel main draw

Il 20enne romano ha superato le qualificazioni, niente da fare, invece, per Bellucci ROMA (ITALPRESS) – Flavio Cobolli si unisce a Marco Cecchinato nel main draw del "Tata Open Maharashtra", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 713.495 dollari in corso sul cemento di Pune, in India. Il ventenne romano, nato a Firenze, ha superato le qualificazioni. Numero 171 del mondo, quinta testa di serie, nel turno decisivo ha sconfitto 64 64 il ceco Zdenek Kolar, n.247 del ranking, già battuto in due set al secondo turno delle qualificazioni lo scorso gennaio. Al primo turno, Cobolli incontrerà per la prima volta in carriera la wild card indiana Mukund Sasikumar, 25enne numero 340 del mondo. Il vincitore sarà il primo avversario nel torneo della testa di serie numero 2, l'olandese Botic Van de Zandschulp, numero 35 ATP, che non ha mai giocato in precedenza questo torneo. Diventano così due gli italiani nel tabellone principale del torneo, guidato dal due volte vincitore Marin Cilic, che ha trionfato nel 2009 e nel 2010 quando si giocava a Chennai. Cecchinato, numero 101 del mondo e ammesso direttamente nel main draw, sfiderà al primo turno il georgiano Nikoloz Basilashvili, n.91 ATP. Uno pari il bilancio dei precedenti, entrambi a livello Challenger, ma i due non si affrontano da quasi otto anni e mezzo. Si è invece fermato all'ultimo turno di qualificazioni Mattia Bellucci. Il 21enne mancino di Busto Arsizio, n.153 ATP ("best ranking") e terza testa di serie delle "quali", non aveva mai giocato nemmeno le qualificazioni di un torneo ATP prima di questa settimana. Dopo il successo sull'ucraino Vladyslav Orlov, n.392 ATP, ha finito per cedere 63 75 nel primo confronto diretto con l'indiano Ramkumar Ramanathan, n.435 ATP, in tabellone grazie ad una wild card. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 01-Gen-23 12:07