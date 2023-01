Calcio: Psg. Marquinhos verso il rinnovo “Siamo a buon punto”

"Spero che tutto si possa concludere il prima possibile" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Rinnovo? Siamo a buon punto. Spero che tutto si possa concludere il prima possibile". A dirlo è il difensore brasiliano del Psg, Marquinhos, intervistato al termine del match perso dai parigini contro il Lens. Il contratto del 28enne ex Roma scadrà nel 2024. Secondo quanto riportato da "Le Parisien" ci sarebbero ancora da definire i dettagli dell'accordo, a partite dalla durata, se estenderlo fino al 2026 o 2027. Le prime trattative erano state avviate da Leonardo diversi mesi fa, adesso sotto l'impulso del suo successore, Luis Campos, hanno avuto una forte accelerazione. Il giocatore vorrebbe chiudere la carriera e Parigi e la società ha grande stima del brasiliano. Arrivato nel 2013 a Parigi ha totalizzato 386 partite, diventando anche il capitano della squadra. Per Marquinos poche settimane fa anche la delusione Mondiale: "La nostra vita da calciatore è così – ha detto -. Ci sono tante emozioni, belle e meno belle. Da quando avevo 8 anni, so come va. L'esperienza ti dà ancora più intelligenza per gestire momenti come questo. È stato un Mondiale davvero duro. I due o tre giorni successivi all'eliminazione sono stati complicati. Con il tempo, con il lavoro e il sostegno della famiglia, tutto passa. Oggi mi sento sempre meglio e cerco di ritrovare la mia forma il prima possibile". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/red 04-Gen-23 15:54